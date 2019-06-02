Россиянину не дали вывезти из Украины старинные монеты

02 июня 2019 г. 14:34
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В пункте пропуска «Пески» на Харьковщине пограничники обнаружили две монеты прошлого и позапрошлого века, которые пытался вывезти с территории Украины гражданин Российской Федерации.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Так, 1 июня через пункт пропуска на автомобиле «KIA» в качестве пассажира в Россию выезжал гражданин Российской Федерации, мужчина 1990 года рождения.

Во время прохождения погранично-таможенного контроля в личных вещах мужчины с помощью металлоискателя проверяющие обнаружили две монеты: одну - из металла серебристого цвета –  «3 копьйкы» 1916 выпуска и еще одну - из металла желтого цвета - «1/2 копьйкы», датированную 1897 годом, которые, возможно, имеют культурную и историческую ценность.

Найденные монеты были изъяты и переданы на экспертизу.

В отношении россиянина сотрудники таможни составили протокол о нарушении таможенных правил.

 

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