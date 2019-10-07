 

Российские хакеры заблокировали работу трех больниц США

07 октября 2019 г. 11:21
Источник: УНИАН
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В американском штате Алабама вирус заблокировал работу систем больниц и базы данных трех больниц. Об этом сообщает WBRC.

Хакерские атаки начались 1 октября. Из-за остановки работы электронной системы больницы принимают только в экстренных случаях. Под влияние хакеров попали медицинские центры Northport и Fayette.

Вирус ограничивает возможность клиник использовать их компьютерные системы, требуя взамен осуществить платеж. В итоге региональный медицинский центр DCH решил заплатить хакерам в ответ на кибератаку, чтобы разблокировать работу системы.

"Мы работали с экспертами правоохранительных органов и IТ-безопасности, чтобы оценить все варианты и выполнить решение, которое было лучшим для наших пациентов. Это включало покупку ключа шифрования у злоумышленника для ускорения восстановления системы и обеспечения безопасности пациентов", - сообщила администрация медицинского центра.

Скорая помощь была проинструктирована доставлять пациентов в другие больницы.

ФБР и Секретная служба начала расследование хакерских атак.

 

 

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