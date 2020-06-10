Российские оккупанты сорвали открытие КПВВ на Донбассе: возле границы скопилась почти тысяча человек

Российские оккупанты не открыли пропуск граждан через контрольные пункты въезда-выезда "Станица Луганская" и "Марьинка". Возле границы скопилась почти тысяча человек.

Украинские военные пропустили первую машину в указанный срок, но через некоторое время она вернулась. По словам водителя, оккупанты не пропустили его и не объяснили причины, однако отметили, что они и не собирались кого-то пускать.

Люди пункт не покидают. Кое-кто ждал открытия КПВВ по несколько месяцев, жил в машине или ночевал в домах неравнодушных украинцев.

С 10 июня планировали возобновить пропуск граждан через контрольные пункты въезда-выезда "Станица Луганская" и "Марьинка". Для пересечения линии разграничения в КПВВ граждане должны допускаться со средствами защиты органов дыхания. Одновременно в контрольных пунктах сможет находиться такое количество человек, что обеспечит соблюдение социальной дистанции.

Как сообщалось, контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе и админгранице с оккупированным Крымом были закрыты из-за карантина со средины марта.

