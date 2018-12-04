Российские спецслужбы рассылали кибервирусы в украинские суды – СБУ

04 декабря 2018 г. 16:35
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Сотрудники спецслужбы в Украине блокировали попытку российских спецслужб провести масштабную кибератаку на информационно-телекоммуникационные системы судебной власти Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Специалисты СБУ зафиксировали, что кибератака началась через рассылку по электронной почте зараженных вирусом поддельных бухгалтерских документов: после открытия файлов на компьютеры скрыто загружалось вредоносное программное обеспечение для несанкционированного вмешательства в судебные информационные системы и похищение служебной информации.

Правоохранители установили, что обнаруженная вирусная программа соединялась с контрольно-командными серверами, которые имеют, в частности, российские IP-адреса.

По заключению специалистов замысел спецслужб РФ заключался в блокировании устойчивого функционирования судебной информационной системы Украины.

 

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