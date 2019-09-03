На админгранице с Крымом российские спецслужбы вербуют украинцев - СБУ

Спецслужбы РФ проводят незаконные задержания украинцев при пересечении административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым и пытаются привлечь их к конфиденциальному сотрудничеству угрозами и шантажом. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

В частности, отмечается, что украинцев угрозами и шантажом пытаются привлечь к конфиденциальному сотрудничеству для выполнения разведывательных задач в ущерб государственной безопасности Украины.

Так, сотрудники ФСБ РФ в пункте пропуска «Джанкой» без объяснения причины задержали жителя Львовской области.

"С применением психологического и физического давления в течение четырех часов они требовали от мужчины предоставить информацию о связях в среде представителей правоохранительных органов, военнослужащих Вооруженных Сил Украины, мест дислокации их подразделений и пр. После отказа сотрудничать с российской спецслужбой гражданина Украины через физические угрозы заставили подписать документ, содержание которого он не понимал, и вернули на контролируемую правительством Украины территорию. При этом сотрудники ФСБ РФ отобрали его автомобиль, документы на право владения транспортным средством и деньги в сумме 2000 евро", - говорится в сообщении.

СБУ предостерегает, что в зоне риска и повышенного внимания спецслужб РФ находятся как военнослужащие, представители правоохранительных органов, участники АТО (ООС), представители патриотических организаций, так и рядовые граждане Украины, которые выезжают в РФ или на временно оккупированные территории для трудоустройства, с туристической целью, посещения родственников и пр.

Ранее сообщалось, что Военная контрразведка Службы безопасности Украины фиксирует многочисленные попытки вербовки украинских военнослужащих, которые осуществляют представители российских спецслужб и подконтрольные им боевики на оккупированном Донбассе через установление личных контактов в социальных сетях под видом женщин.

