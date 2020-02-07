Российским актерам, попытавшимся дважды попасть в Украину из Молдовы, запретили въезд на 10 лет

На границе с Молдовой была задержана группа граждан России, которая пыталась въехать в Украину под предлогом гастролей. Все иностранцы являются участниками спектакля "Идеальный свидетель", сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Актеры сказали пограничникам, что у них нет оснований для запрета на въезд, но выяснилось, что двое из низ незаконно посещали Крым, где принимали участие в съемках. Пограничники отказали им во въезде сроком на три года.

Еще двое иностранцев из этой группы не смогли подтвердить цель своей поездки, из-за чего их также не пропустили. Остальные отказались от въезда добровольно, их всех вернули в Молдову.

"Но уже через несколько часов эта группа иностранцев вновь появилась на украинской границе. На этот раз они выбрали другой пункт пропуска, наверно, надеясь, что им все таки удастся попасть в другую страну. Отдельные иностранцы четко понимали наличие запрета на въезд", – добавили в МВД.

Однако их вновь остановили, запретив въезд. Два актера, у которых уже был запрет на въезд, таким образом нарушили ст. 203-1 Кодекса административных правонарушений, за что на них наложили штраф. Кроме этого, вместо трех лет им запретили въезд на десять. Еще четверым россиянам запретили въезд сроком на три года.

Напомним, в октябре 2019 Министерство культуры Украины внесло в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины, фамилии еще четырех российский актеров. Все они играли роли в фильме "Ополченочка", который снимали на оккупированной территории Донбасса.