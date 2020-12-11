Российский суд заочно арестовал нацгвардейца Виталия Маркива

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест украинского нацгвардейца Виталия Маркива, объявленного российскими следователями в международный розыск по обвинению в якобы "убийстве двух человек на Донбассе". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Софинскую.

Маркиву заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору общеопасным способом по мотивам политической, идеологической, национальной ненависти или вражды).

"Уголовное дело" против Маркив а в РФ касается событий 2014 года, когда под минометным обстрелом в районе села Андреевка под Славянском погиб итальянский репортер Андреа Роккелли и его переводчик, российский правозащитник Андрей Миронов.

Как сообщалось, 3 ноября после оправдания Апелляционным судом Милана Маркива выпустили из тюрьмы.

Старший сержант Национальной гвардии Украины Маркив отбывал наказание в тюрьме вблизи Милана после того, как в июле прошлого года суд первой инстанции в Италии приговорил его к 24 годам заключения за якобы причастность к гибели Роккелли и Миронова.

Маркив находился под стражей со дня ареста в Болонье 30 июня 2017 года.

На заседании апелляционного суда Милана 3 ноября присутствовали министр внутренних дел Арсен Аваков и Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.