Российский "Военторг" решил зарегистрировать бренд "Вежливые мишки"

19 июня 2017 г. 8:07
Источник: УНИАН
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Российский «Военторг» подал заявки в Роспатент на регистрацию брендов «Вежливые мишки», «Русские идут» и «В армии вкусно». 

Об этом в четверг, 15 июня, сообщает ТАСС.

 Как именно планируется использовать бренды «Русские идут» и «В армии вкусно», в компании не уточнили. Между тем в каталоге продукции, размещенном на сайте «Военторга», в категории товаров для детей указаны футболки и толстовки с изображением медвежат и надписью «Вежливые мишки».

Эта надпись наносится и на детские игрушки. Ранее генеральный директор «Военторга» Владимир Павлов сообщал, что запатентованы бренды «Вежливые люди» и «Танковый биатлон».

Кроме того, компании принадлежит сеть магазинов под брендом «Армия России». Первый такой магазин был открыт в мае 2016 года в Москве на Садовом кольце напротив посольства США.

 

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