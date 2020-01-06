Российский журналист попросил политического убежища в Грузии

Журналист Юрий Изотов, преследованный в России за участие в антивоенных акциях в Киеве, попросил политического убежища в Грузии. Об этом он рассказал "Крым.Реалии".

"В отношении меня проводилась доследственная проверка за мои посты в социальных сетях с данными силовиков, которые разгоняли летние московские митинги. Хотя она закончилась отказом в возбуждении уголовного дела, я прекрасно понимаю, что по отношению ко мне в любой момент могут сфабриковать любое дело и объявить в розыск", - сказал Юрий Изотов.

По словам журналиста, подачей запроса об убежище он "защищается от возможной выдачи в Россию".

"Сейчас я вместе с коллегой открываю в Грузии неправительственную организацию, которая будет заниматься защитой прав российских политзаключенных. В России люди, которые занимаются такой деятельностью, тоже могут стать жертвами репрессий. Мне кажется, что, находясь здесь, я смогу сделать больше", - отметил Изотов.

ФСБ России заинтересовалась Изотовым в июле 2016 года, когда он возвращался из Луганской области, где в качестве волонтера помогал местным жителям восстанавливать разрушенные дома. Активисту угрожали порчей паспорта и возбуждением уголовного дела.

Отметим, с начала боевых действий в Донецкой и Луганской областях были освобождены более 3200 человек, которых боевики российско-оккупационных формирований удерживали в заложниках. По данным СБУ, на оккупированной Россией территории Донбасса удерживаются более 100 украинских военнослужащих и гражданских лиц. Кроме того, десятки украинских граждан незаконно удерживаются на территории России и в оккупированном Крыму. Более 400 украинцев считаются пропавшими без вести.