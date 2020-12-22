Российского актера внесли в перечень угрожающих нацбезопасности Украины лиц

22 декабря 2020 г. 16:46
Источник: Интерфакс-Украина
1 просмотр

По представлению Службы безопасности Украины российский актер Алексей Гуськов включен в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.

"11 декабря 2020 года в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Алексея Гуськова. Соответствующим приказом Минкультуры от 21 декабря №2415 российский актер был включен в перечень", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что процедура осуществляется автоматически, так как согласно действующему законодательству полномочиями решать "включать" или "не включать" в списки Минкультуры не наделено.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Антиквариат. Золото.                          Sexshop. Суперподарки.                          Грузоперевозки. Т. 098-655-38-03                          Астролог. Т. +38 066-625-95-84                          Бюро переводов StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53