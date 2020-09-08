Российскому актеру Михаилу Ефремову вынесли приговор за смертельное ДТП в центре Москвы

Российскому актеру Михаилу Ефремову вынесли приговор за совершение смертельного ДТП в центре Москвы.

Сегодня, 8 сентября, суд признал его виновным, передают РИА Новости. Суд приговорил к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Сразу после оглашения приговора его возьмут под стражу.

Также в ходе заседания судья Елена Абрамова отвергла версию защиты о том, что Захаров погиб по вине очевидцев или врачей.

"Доводы защиты, что смерть наступила из-за того, что очевидцы перевернули его машину после ДТП, и неоказания комплекса медицинских услуг являются голословными", - заявила судья.

Как отмечается в приговоре, Ефремов нарушил значительный перечень правил дорожного движения, в результате чего потерял управление автомобилем, выехал на встречную полосу и стал виновником столкновения.

"Ефремов, управляя транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил выезд на встречную полосу движения, приведший к смерти человека", - огласила судья текст документа.

Обвинение просило суд приговорить актера к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев попросил суд назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы, в крайнем случае - отправить его в колонию-поселение.

Сам Ефремов в своем последнем слове признал вину и раскаялся.