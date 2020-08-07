Российской певице на три года запретили въезд в Украину

Российской певице Наталье Ионовой, которая выступает под псевдонимом "Глюкоза", запретили на три года въезд в Украину за незаконное посещение временно оккупированного Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

"Россиянка прибыла в Украину среди пассажиров рейса из Минска. При оформлении пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" выяснили, что она нарушала украинское законодательство, ранее посетив оккупированный ее страной Крымский полуостров", - говорится в сообщении.

Как стало известно, гражданка оказалась российской певицей, которая выступает под псевдонимом "Глюкоза" и в Крым неоднократно ездила на концерты и вечеринки. В ходе общения она постоянно путалась в своих ответах, в частности в начале отметила, что в Крыму последний раз была только в 2013 году.

В нашу страну гражданка России планировала попасть в личных целях.

За нарушение требований закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины" россиянке запретили въезд в Украину сроком на три года. С соответствующим штампом в документе она вылетела обратным рейсом в Беларусь.

Напомним, начиная с 2014 года, Службой безопасности введен запрет на въезд в Украину в отношении почти 10 тыс. иностранцев.