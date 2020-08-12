Российскую вакцину от COVID-19 надо тщательно проверить - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения во вторник заявила, что безопасность и действенность новой российской вакцины от коронавируса должны быть тщательно проверены.

ВОЗ в целом сдержанно восприняла новости о регистрации в России вакцины против коронавируса. Так, по словам представителя организации Тарика Язаревича, ВОЗ «находится в тесном контакте» с российскими ведомствами, отвечающими за здравоохранение, обсуждая критерии допуска вакцины.

«Предквалификация» любой вакцины предусматривает, что все данные о ее безопасности и действенности должны проверяться чрезвычайно точно», - подчеркнул Язаревич.

Также отмечается, что ранее ВОЗ призвала Россию при разработке вакцины соблюдать установленные стандарты для производства безопасных и действенных медикаментов.

Отметим, что ведущий американский инфекционист и немецкие медицинские эксперты уже раскритиковали российскую вакцину от COVID-19.

Напомним, 11 августа Владимир Путин объявил об утверждении в РФ первой в мире вакцины против коронавируса. Ее вроде разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи в Москве и уже испытали на нескольких десятках добровольцев. И хотя научные результаты еще не опубликованы, Путин заявил, что одной из его дочерей уже сделали прививку и чувствует она себя хорошо.