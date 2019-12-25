"Рождественское" ограбление банка в США: похожий на Санта Клауса грабитель раздавал деньги прохожим

Пожилой мужчина с седой бородой накануне Рождества ограбил банк в американском городе Колорадо-Спрингс, а сразу после того разбросал деньги по улице и приветствовал прохожих с праздником. Грабитель был весел и полон энтузиазма, рассказали очевидцы.

Инцидент произошел еще в понедельник днем.

По данным полиции, мужчина угрожал работникам банка тем, что у него якобы имеется оружие, и забрал неустановленную сумму денег.

А потом начал их раздавать прохожим.

"Он доставал деньги из сумки и швырял их", - рассказал свидетель Дион Паскале местному телеканалу 11 News .

По его словам, в основном это были одно- и пятидолларовые купюры.

Странный грабитель крикнул "Веселого Рождества", а затем пошел в кафе "Старбакс", сел у входа и дождался ареста.

"Такое впечатление, что он хотел, чтобы его арестовали", - добавляет свидетель.

О "праздничном духе" ограбления говорит и то, что многие прохожие, подобрав деньги, отнесли их обратно в банк.

По сообщению полиции Колорадо, подозреваемого зовут Дэвид Уэйн Оливер, ему 65 лет.

Правоохранители считают, что он совершил ограбление один, без сообщников.

Его арестовали и доставили в местный изолятор. Сопротивления он не оказывал.

О мотивах Дэвида Оливера, из которых он пошел на преступление, ничего не сообщается.