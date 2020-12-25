Рождество и Новый год на карантине: как в Украине будут работать заведения и транспорт

В Украине до 28 февраля 2021 года действуют карантинные ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса. Так, новогодние и рождественские праздники в Украине пройдут с ограничениями. Подробно об ограничениях - в материале РБК-Украина.

На Рождество (25 декабря и 7 января) кафе, бары и рестораны будут работать до 23:00, однако расчетные операции будут прекращаться в 22:00. В период с 23:00 до 7 часов утра, работа заведений общественного питания, а также развлекательных заведений - запрещена.

Также на праздники будет действовать ограничение на количество посетителей за одним столиком в заведениях общественного питания: не более 4 совершеннолетних. Кроме того, в стране запретили проведение праздничных банкетов, публичных мероприятий, мастер-классов в заведениях общественного питания.

Правительство разрешило заведениям общественного питания работать всю новогоднюю ночь. Сначала Кабмин продлил длительность работы ресторанов до 1:00, но на этой неделе решили продлить до 7:00 утра. Однако ограничения по количеству посетителей в заведениях остались неизменными.

Общественный транспорт во время карантина останавливать не будут. Однако в транспорте будут действовать ограничения по количеству пассажиров: не больше количества сидячих мест. Все пассажиры должны иметь средства индивидуальной защиты. Поезда и самолеты также продолжат осуществлять внутренние и международные рейсы.

После праздников в Украине начнут действовать усиленные ограничения. Усиленный карантин будет действовать с 8 января до полуночи 25 января.

В этот период заведения общественного питания смогут только выдавать заказы на вынос или доставлять их по адресу. Общественный транспорт, по сравнению с весенним жестким карантином, продолжит работать без изменений.

Напомним, за вчера в Украине зафиксировали более 11 тысяч новых случаев коронавируса. В то же время выздоровели от коронавируса более 15 тысяч украинцев.