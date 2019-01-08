Рождество с патрульными: полицейские катали детей на "Приусах" и напомнили о правилах поведения на дороге

Акцию "Рождество с патрульными" харьковские полицейские устроили на площади Свободы. Детям дарили новогодние сюрпризы, а также позволяли рассмотреть и даже примерить спецсредства, которыми инспекторы пользуются каждый день. Самые большие очереди выстроились у четверолапых полицейских и возле «Приуса», на котором можно было покататься вместе с копами. Но, главная цель акции, рассказали патрульные, не развлекательная, а посвященная безопасности на дороге. Детям и родителям полицейские напомнили об основных правилах дорожного-движения.

Дошли мы до середины, ще раз дивимось направо, подивились, нема машин, ідем дальше. Идем, идем. Молодець.

Александра, харьковчанка:

Мало ли что может случиться на дороге, нужно обязательно не в телефоне сидеть, нужно не в наушниках, потому что вдруг машина тебе будет сигналить, а ты не услышишь.

Максим Петухов, старший лейтенант полиции:

Зараз зима, автомобіль може занести, різні погодні умови, щоб людина могла безпечно додому або на роботу, ми розповідаємо ці правила. Світлофор, переход, як показати водію, що ви хочете перейти, коли можна йти, коли не можна. Все це ми обговорюємо по декілька разів, щоб це люди запам’ятали.

Взрослым патрульные дополнительно предлагали пройти испытание, надев очки, которые имитируют алкогольное или наркотическое опьянение, чтобы показать насколько опасны на дорогах водители и пешеходы "под мухой".

Никита, харьковчанка:

Ну, это очень опасно, это создает аварийную ситуацию. Водитель, наверное, в процентах 99 попадет в ДТП, может наехать на пешехода. Ну, и пешеход, я сомневаюсь, что в таком состоянии он вообще может увидеть светофор или пешеходный переход, и переходить в нужном месте.

Похожие акции прошли почти во всех регионах страны, чтобы украинцы не забывали о безопасности на дороге даже во время каникул и праздников.