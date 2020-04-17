«Розповсюдження коронавірусу пішло саме від нього», - Кучер о заражении прихожан на Валковщине

В этом году празднование Пасхи в связи с всеукраинским карантином будет происходить в режиме "Пасха дома". Вместо привычной ночной службы в храме - телеканалы будут транслировать их онлайн, а пасочку уже можно приобрести освященную. Священники окропляют святой водой праздничные куличи прямо в пекарнях и магазинах.

Таких правил просят соблюдать, по словам губернатора Алексея Кучера, из-за вспышки коронавирусной болезни в церкви на Валковщине. Там умерла женщина, которая имела огромное количество контактов с прихожанами, потому как торговала в церковной лавке свечами.

Алексей Кучер, глава ХОГА

Так от ви знаєте, що всі розповсюдження коронавірусу розпочалося саме з церкви. На сьогоднішній день ця церква закрита. Ми знаємо і вже підтверджений випадок - це дві особи що працювали, батюшка він захворів і з високою ймовірністю, зараз це розслідування триває, з високою ймовірністю розповсюдження коронавірусу пішло саме від нього.

Поэтому на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций ХОГА было принято решение - усилить карантинные меры на три выходных дня. Наибольшее внимание будет уделяться именно храмам и кладбищам - там будут работать полицейские, чтобы не допускать скопления людей. В то же время к верующим с экранов обращаются и некоторые религиозные лидеры, которые призывают прихожан оставаться дома и беречь свое здоровье.

Епископ Митрофан, управляющий Харьковской епархии УПЦ

Я вас усіх закликаю в пасхальну ніч залишатися вдома, дивитися богослужіння в онлайн режимі також і по телебаченню буде трансляція нашого блажейнішого Митрополита Київського. Тому всіх вас вітаю з наступаючим святом Світлого Воскресіння Христового, нехай воскреслий Господь перебуває у кожній родині і в кожному серці.

Валерий Сокуренко, нач. Нацполиции Харьковской области

В церкві можна знаходитися разом зі священником, разом із півчою не більш ніж 10 громадян. Не більше десяти вірян. Не буде поліція нікого витягувати за руки, ми не будем там хапати когось за поли, тягнути з храму, але ми будемо нагадувати, будем документувати, будем попереджувати. Не буде біди, якщо їх там буде не 10, а 11, але якщо їх буде 40 у невеликому храмі - то буде біда.

Ведь по словам Валерия Сокуренко после посещения церкви лишь одним больным коронавирусом количество инфицированных увеличивается в геометрической прогрессии. Поэтому, чтобы контролировать ситуацию во время Пасхальных праздников на территории города Харькова и области будут задействованы около двух тысяч правоохранителей, все они по словам генерала проинструктированы, экипированы, и обеспечены всеми необходимыми средствами защиты. Впрочем, основные усилия страж порядка будут направлены именно на разъяснительную работу.

Валерий Сокуренко, нач. Нацполиции Харьковской области

Хто з громадян, буде вести себе, ну, скажемо так, поза рамками закону – величезні штрафи. Усі про них знають. І навіть кримінальна відповідальність до 3 років передбачена. І це буде зроблено для того, щоб зупинити епідемію.

Злостное невыполнение решений Кабинета Министров Украины полиция будет пресекать.