Руководителя директората Минобразования поймали на взятке

03 июня 2020 г. 10:42
Источник: УНИАН
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Генеральный директор одного из Управления Министерства образования и науки Украины разоблачен в вымогательстве и задержан за получение 300 тыс. грн неправомерной выгоды. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, должностное лицо Минобразования требовало неправомерную выгоду от представителя государственного предприятия за победу в конкурсе на осуществление опытно-конструкторской работы по созданию новейших технологий с призовым фондом в 3 млн грн.

"При получении 5 тыс. долларов США и 165 тыс. грн чиновник был задержан прокурорами совместно с работниками Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области и Печерского управления полиции Главного управления Нацполиции в городе Киеве", - сообщили в прокуратуре.

В помещении директората проведен обыск, сейчас задержанному готовится сообщение о подозрении. Должностному лицу инкриминируется ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

 

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