Руководителя региональной лаборатории Госпродпотребслужбы задержали за вымогательство взятки с подчиненной

И.о. директора Харьковской региональной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы подозревают в вымогательстве ежемесячной платы от подчиненной за то, чтобы та беспрепятственно оставалась на своей должности.

Так, в начале июня 34-летний подозреваемый требовал от своей подчиненной, которая занимает должность исполняющей обязанности заведующего государственной лаборатории, ежемесячную неправомерную выгоду в размере 300 000 гривен за то, чтобы женщина беспрепятственно оставалась на своем посту.

В дальнейшем руководитель сообщил женщине, что она обязана предоставить ему 60000 гривен за то, что он позволил ей работать на занимаемой руководящей должности в мае 2020 года. При этом злоумышленник угрожал женщине, что в случае непредоставления ему указанной суммы за май, она будет уволена, поскольку у него есть претенденты, которые могут заплатить 80 000 гривен.

В среду, 1 июля, правоохранители провели обыски по месту работы подозреваемого и сообщили ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.