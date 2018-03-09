Руководителю Центра освобождения пленных Рубану сообщено о подозрении

Руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану, задержанному накануне на КПВВ с арсеналом оружия, сообщено о подозрении, сообщил интернет-изданию "Украинская правда" источник в Службе безопасности Украины.

"Рубану сообщено о подозрении в присутствии защитника в пятницу", - отметил источник, указав, что подозрение объявлено по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению) и ч. 3 ст. 258 (террористический акт).

По данным источника, материалы дела будут доставлены в Шевченковский райсуд Киева, заседание может состояться уже в пятницу, обвинение будет представлять Военная прокуратура.

Агентство "Интерфакс-Украина" не располагает официальным комментарием по этому поводу.

Как сообщалось, 8 марта на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия задержан руководитель Центра освобождения пленных В.Рубан. Он вез оружие с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, комментируя произошедшее, отметил, что это "не случайное задержание", а также заверил, что "никаких освобождений не будет".