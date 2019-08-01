Руководство харьковского предприятия заявляет о давлении на него со стороны ГБР

На харьковское ООО "Автопромподшипник" оказывается давление со стороны Государственного бюро расследований, заявляет коммерческий директор этого предприятия Сергей Мотора.

По его словам, сначала дело на предприятие завела прокуратура, когда там ничего не удалось доказать, к делу присоединилась ГФС, а теперь и ГБР. Мужчина объясняет: все это время им постоянно выдвигают какие-то претензии, однако, по его мнению, доказательств у правоохранителей нет никаких, что, считает он, доказывают приговоры судов.

Сергей Мотора, коммерческий директор ТОВ "Автопромподшипник"

Нас обвиняют в сотрудничестве, что нас «крышует» налоговая инспекция, при этом сами лица налоговой инспекции не установлены - те, кто нас «крышует». А нас вот нашли, нам предъявляют обвинительные акты, подают «клопотання» на арест наших счетов, при этом один суд им отказывает, а они идут в другой суд, таким образом пытаясь вообще остановить работу предприятия.

И это не единственная претензия, которая, по мнению Сергея, безосновательна. Кроме этого, по его словам, ГБР заявляет о том, что компания подделывала подшипники, и о том, что предприятие может иметь отношение к финансированию террористов.

Однако Сергей утверждает: когда эксперты установили, что изделия не поддельные, на них сразу завели уголовное дело, а по обвинениям в сотрудничестве с «ДНР», то, по его словам, ему как волонтеру, который помогал армии и беженцам из Донбасса, трудно было даже подумать о работе с террористами - тем больше и доказательств этого, добавляет мужчина, у ГБР нет.

Сергей Мотора, коммерческий директор ТОВ "Автопромподшипник"

Подделка подшипников расследовалась, и были получены экспертизы, что в данном случае никакой подделки просто не могло происходить. Вот есть экспертиза, заявление эксперта - и на этого эксперта опять же открыли уголовное дело. Была еще такая информация, что мы связаны с «ДНР», что наши средства, добытые незаконным путем уходят в «ДНР». Это вообще категорическая ложь, не знаю, откуда такая информация

Мужчина объясняет, что дело тянется уже несколько лет именно потому, что ни одно из ведомств не смогло доказать свои обвинения.

Зато ГБР обвиняет предприятие в создании целой преступной схемы - под видом европейских деталей, по словам представителей ГБР, "Автопромподшипник" продавал некачественные китайские, которые маркировались в Харькове как словацкие. Закупка подшипников-подделок проводилась через фирмы-прокладки, зарегистрированные как предприятия Союза организаций инвалидов Украины, что освобождало их от уплаты налогов.

Однако на замечания представителей самой фирмы в ГБР сразу отреагировать не могут - просят дать время, чтобы разобраться и писать журналистский запрос.