Руководство ТЦ "Барабашово" заявило о волне фейков

О волне фейков заявили представители ТЦ "Барабашово". По словам пресс-секретаря центра Сергея Зайцева, количество таких заявлений только за последние месяцы увеличилось в разы.

Сергей Зайцев, пресс-секретарь ТЦ "Барабашово":

Если ранее мы имели от одного до двух подобных информационных посылов в месяц, псефдоинформационных, то на сегодняшний день, с января по апрель включительно, зафиксировано почти 20 подобных вбросов.

Решать эту проблему будут в правовом поле. Поэтому на каждого, кто поносил честь и достоинство компании и ее руководителя, обещают подать отдельный судебный иск.

Иван Либерман, адвокат:

Беззаперечно є підстави для відкриття цілого ряду провадженнь, щодо величезної групи людей, які збурили населення міста Харкова. Я доведу в суді з Божою поміччю, що мій клієнт, Фельдман Олександр Борисович, не є крадієм, я доведу на папері, документально і через експертизи. Але яким же чином відповідачі будуть доводити, що він крадій, або що він убивця?