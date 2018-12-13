Русский язык больше не региональный - решение облсовета

Харьковский областной совет отменил решение, которым в 2012 году предоставил русскому языку статус регионального.

Соответствующее решение опубликовано в базе данных нормативных документов облсовета.

Во время сессии 6 декабря депутаты областного совета большинством поддержали отмену решения от 30 августа 2012 года "О первоочередных мерах по выполнению в Харьковской области Закона Украины" Об основах государственной языковой политики ".

Отметим, что благодаря этому решению русский язык признавался региональным. В частности, должностные лица обязаны владеть государственным и русским языками, общаться с русскоязычными посетителями на русском, а также дублировать названия топонимов.