Русский язык больше не региональный - решение облсовета

13 декабря 2018 г. 14:14
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Харьковский областной совет отменил решение, которым в 2012 году предоставил русскому языку статус регионального.

Соответствующее решение опубликовано в базе данных нормативных документов облсовета.

Во время сессии 6 декабря депутаты областного совета большинством поддержали отмену решения от 30 августа 2012 года "О первоочередных мерах по выполнению в Харьковской области Закона Украины" Об основах государственной языковой политики ".

Отметим, что благодаря этому решению русский язык признавался региональным. В частности, должностные лица обязаны владеть государственным и русским языками, общаться с русскоязычными посетителями на русском, а также дублировать названия топонимов. 

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