Ряд троллейбусов и автобусов до обеда сменят маршрут

Движение транспорта по ул. Кузнечной, на участке от пер. Подольского до ул. Университетской, будет запрещено с 10:00 до 14:00 23 марта.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета со ссылкой на Департамент инфраструктуры.

На этот период закрытый участок автобусы будут объезжать так:

- автобус №147э: изменит конечную остановку и будет осуществлять высадку пассажиров на остановке «ст. м. «Проспект Гагарина»;

- № 218э (при движении в сторону конечной остановки на пл. Конституции): пр. Гагарина - ул. Вернадского - Гимназическая набережная - ул. Университетская и далее по маршруту;

- №246э (при движении в сторону конечного остановочного пункта - пос. Жихорь): пл. Сергиевская – пл. Павловская - ул. Университетская - Гимназическая набережная - ул. Вернадского - пр. Гагарина и далее по маршруту.

Также с 10:00 до 14:00 23 марта будет запрещено движение троллейбусов по ул. Кузнечной, пер. Лопатинскому, пер. Соляниковскому, пер. Подольскому и ул. Вернадского, на участке от ул. Маломясницкой до пер. Подольского.

Троллейбусы будут курсировать так:

- троллейбус №3: ул. 12 Апреля - пр. Александровский - пр. Героев Сталинграда - пр. Гагарина - ул. Вернадского - ул. Маломясницкая - пр. Гагарина;

- троллейбус №5: разворотный круг «Аэропорт» - ул. Аэрофлотская - пр. Гагарина - ул. Вернадского - ул. Маломясницкая - пр. Гагарина;

- троллейбус №6: железнодорожная станция «Основа» - ул. Валдайская - ул. Деповская - ул. Южнопроектная - пр. Гагарина - ул. Вернадского - ул. Маломясницкая - пр. Гагарина.