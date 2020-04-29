Рынкам работать. При каких ограничениях Кабмин разрешил работу продуктовым базарам?

Сегодня Кабмин рассмотрел вопрос возобновления работы продовольственных рынков Украины. Работать они теперь смогут только выполняя новые еще более жесткие правила. Теперь кроме наличия маски на входе всем без исключения будут измерять температуру и обрабатывать антисептиком руки.

Дезинфекция всех поверхностей должна проводиться каждые три часа, а уборка и дезинфекция самих помещений обязательно в конце рабочего дня. Кроме того, между продавцами и покупателями должны быть защитные экраны вроде таких которые есть в некоторых супермаркетах или магазинах. Еще одно важное условие отсутствие любой стихийной торговли на прилегающих к рынку территориях.

Именно соблюдая следующие условия по словам президента рынки смогут возобновить работу уже в эту пятницу.

Владимир Зеленский, Президент Украины

Я вважаю, що за умови дотримання усіх правил безпеки вже цієї п'ятниці ринки зможуть відновити роботу. Але я хочу підкреслити лише за умови дотримання усіх правил безпеки. Робочі місця - заробіток громадян, зокрема малих фермерів є дуже важливими, але життя та здоров'я українців понад усе.

В Минздраве подчеркнули, что это серьезный шаг к ослаблению карантина поэтому призвали соблюдать все требования, чтобы усилия по недопущению распространения коронавируса вируса были не напрасны. Но в случае нарушения карантинных норм - рынки будут сразу же закрывать.

Харьковчан эта новость радует, потому как говорят на рынках и территория обычно больше - есть возможность не скапливаться и выбор продуктов в различных ценовых категориях шире.

Ольга

Пользуемся каждый день помимо супермаркетов поэтому если они будут как бы всех норм правил санитарных придерживаться почему нет. То есть все с санитарными книжками с масками с средствами.

Владимир

Дуже важливо потому шо всі вирощують наші - мелкий бізнес, селяни продукти їх треба десь збувати, понімаєте? А еслі у нас в Харкові продають продукти вже з Польщі ілі з Венгірії - то це дуже погано.

А вот Елена говорит, что горожанам не хватает еще и непродовольственных рынков. Ведь в карантин многие уже столкнулся с нехваткой одежды или бытовых товаров. А заказать через интернет получается не у всех и не всегда.

Елена

Вещевые, потому что людям нужно покупать обувь и деткам нужно покупать обувь, ножки выросли вот у меня многие подруги жалуются, что деткам уже не во что обуться, у меня обувь поизносилась нужно купить. Правила там виконувались я вот была, когда они работали все было нормально всё было цивилизовано, а людям надо где-то щото покупать.

Полицейские же сообщили, что к открытию рынков готовы, но как говорит глава Харьковской полиции Валерий Сокуренко стажи порядка рынки не будут открывать и тем более закрывать - потому как не имеют на это полномочий. Правоохранители будут только следить за выполнением всех карантинных норм.

Валерий Сокуренко, начальник ГУНП в Харьковской области

Наприклад, масочний режим, наприклад, якесь там недотримання якщо будуть продавці без перчаток будуть без масок і таке інше. Але на кожному ринку представлена - "Держспоживслужба" вона представлена санітарними лікарями і ці люди вийдуть туди і теж будуть дивитися. І Я думаю що разом будемо працювати з адміністраціями разом з виконавчою владою.

В общем откроется более 280 продовольственных рынков по всей Украине, однако этот перечень может быть расширен, если другие рынки смогут обеспечить надлежащее соблюдение санитарных норм сообщили в Минздраве. А саму работу рынков будут контролировать госструктуры без привлечения органов местного самоуправления.