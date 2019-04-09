Рынок труда: какие профессии сейчас наиболее популярны, а каких не хватает

Дария учится в медицинском университете. В будущем она хочет стать врачом - паразитологом. Это не слишком популярная ныне специальность. Интерес к гельминтологии - науке о паразитах - начался еще в школе, когда на уроке биологии изучали червей. Тогда школьного обучения оказалось мало, поэтому девушка пошла на дополнительные занятия. Теперь для нее самое главное - получить качественное и современное образование, но и свое восхищение Рия ставит на первый план.

Дария Малахова, студентка

Я писала одну манівську роботу з гельмінтології, а іншу - з біохімії. І от ці два рази папа мені пропонував поїхати одного разу в Єгипет, іншого - в Іспанію, але у мене був захист через тиждень, і мені треба було готуватися. Я обираю замість відпочинку просто на море поїхати щось таке цікавеньке, от наприклад, ми їздили цього літа на тур такий - по лікарням та медичним закладам Європи.

Получить несколько специальностей, значит не остаться без работы - считает девушка. К тому же рынок профессий в Украине существенно не изменится, говорят специалисты. Прежде всего есть потребность в специалистах по междисциплинарным направлениям, которые обладают информационными технологиями.

Владимир Миненко, директор Харьковского областного центра занятости

Дійсно, дуже багато професій з’являється. Це і біоінженери, це і біотехнологи, і наномедики. Це і фахівці із захисту прав інтелектуальної власності. Тобто оце такі професії, спеціальності, які тільки починаються у нас, але у Європейських розвинутих країнах вони вже давно існують. І ми також будемо йти цим шляхом.

Появятся и совершенно новые профессии, даже названия которых звучат пока что удивительно, вот например, сити-фермер, медиатор конфликтов, проектировщик умных, энергоэффективных помещений, строитель разумных дорог. Вместе с тем не потеряют своей актуальности, по мнению Владимира Миненко, и специальности рабочей сферы.

Владимир Миненко, директор Харьковского областного центра занятости

Слюсар, слюсар-ремонтник, монтажник, припустимо, гіпсокартону, муляр, маляр. Це такі робітничі професії і будівельні професії. І якщо людина має отаку професію, то вона завжди буде з роботою. Вони осучаснюються. Використання сучасних Інтернет-технологій, тобто це все те, що - завтрашній день.

Зато сейчас в центре занятости на учете в основном находятся люди с высшим образованием. Рынок труда перенасыщен бухгалтерами, экономистами, юристами. А вот, скажем, качественных переводчиков, владеющих тремя языками, кинологов, а также преподавателей музыки - не хватает.