Ржавые трубы и перебои с горячей водой. Чиновники не видят проблем со стартом отопительного сезона, харьковчане продолжают жаловаться на аварийные теплосети

Серьезные проблемы с теплом и горячей водой у жителей дома по улице Вокзальной появились еще весной, в завершении прошлого отопительного сезона. Счета за услуги приходят заоблачные, жалуются люди, тем более, что отопление им включают обычно 10-11 октября, поскольку в здании две поликлиники - взрослая и детская, а вот качество этих услуг вызывает много вопросов. На проблемы неоднократно жаловались коммунальщикам и ходили на приемы к представителям власти, требуя масштабной замены труб. Однако существенных изменений, подчеркивают, пока нет, поэтому переживают, что зимовать придется в холодных помещениях.

Александр Забейворота, житель дома по ул. Вокзальная, 10:

Для того, чтобы получить теплую воду, нужно минут 20 кран открытым и качество не удовлетворяет полностью. На жалобы и обращения вообще реакции нет, они делают свои дела.

Анатолий Бекетов, житель дома по ул. Вокзальная, 10:

У них лозунг - любить Харьков, работать для харьковчан. Но, мы не видим это работы для харьковчан наш дом на протяжении трех лет ставят в планы на капитальный ремонт. Но, технически никто ничего не делает. На техэтаже трубы необходимо менять, в подполье трубы необходимо менять, мы понимаем, что большие затраты, но частично это все. На даный год был запланирован частично замена труб, но сдвига никакого нет.

Похожая ситуация - почти по всему городу. Каждый день в социальных сетях харьковчане обсуждают критическое состояние систем отопление и регулярные объявления про аварийные работы на тепломагистралях. В частности, на одном из домов по улице Никитина разместили информацию, что ремонтировать аварийные сети будут аж до 9 ноября. В КП "Харьковские тепловые сети" жалуются на нехватку средств и квалифицированных сотрудников, однако в то же время подчеркивают, что существующие недостатки устранят до начала отопительного сезона успеют, несмотря на то, что до его старта остались считанные дни.

Сергей Андреев, директор КП "ХТС":

Общая ситуация, она связана как с оттоком кадров,квалифицированных, так и с тем уровнем заработной платы, который установлен для сотрудников тепловых сетей в нашем тарифе. Он средний по Украине и квалифицированные кадры удержать достаточно сложно, но тот состав, который сегодня есть в тепловых сетях, имеет полную возможность обеспечить теплоснабжение города в зимний период.

В мэрии также отмечают, что к этому сезону готовились тщательно. Для ремонтных работ на трубопроводах привлекали собственные средства предприятия, деньги городского бюджета и международные инвестиции.

Алексей Богач, директор Департамента комунального хозяйства:

Объемные работы были выполнены тепловыми сетями, поэтому к системе теплоснабжения на сегодня подключено 5144 жилых дома коммунальной формы собственности. Кроме того, 2 тысячи зданий различных ведмств, учреждений и предприятий. Значит, подготовка тепловых сетей, в данный отопительный сезон потребовала объема инвестиций порядка 95 миллионов. И 7 млн средств городского бюджета, то есть порядка 100.

До конца года обещают завершить перекладку 20 километров сетей на 16 основных магистралей города. Среди плановых работ - устранить дефекты на магситралях по улице Благодатной и Шатиловской, где в этом году произошли машстабные аварии, из-за которых сотни жилых домов. а также школы и десткие садики остались без тепла в морозы.