С 1 августа для въезжающих из Крыма и Донбасса отменяется самоизоляция

30 июля 2020 г. 16:11
Источник: Укринформ
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С 1 августа отменяется обязательная самоизоляция для граждан, которые будут возвращаться на подконтрольную правительству Украины территорию с временно оккупированных территорий - Крыма и Донбасса. Об  этом сообщил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко, комментируя изменения, принятые Кабмином относительно постановления номер 641 от 22 июля.

«С 1 августа постановление вступает в силу, и начиная с этой даты под самоизоляцию теперь не подпадают граждане, которые пересекают линию разграничения и границу с Крымом, следуя с оккупированных территорий», - сказал Демченко.

В то же время для иностранцев, которые едут в Украину, остаются обязательными наличие страхового полиса и самоизоляция: если граждане будут ехать с «красной зоны», то для них будет действовать обязательный карантин через приложение «Дій вдома». Но есть исключения - кроме лиц, следующих транзитом, добавил он.

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