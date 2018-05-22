С 1-го сентября все школы города будут взяты под охрану, - Геннадий Кернес

22 мая 2018 г. 17:15
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На данный момент в харьковской Областной детской клинической болнице №1 из 35 госпитализированных учеников харьковской школы №3 остаются двенадцать детей.  Остальных отпустили домой.

Об этом сообщил голова Харьковского городского совета Геннадий Кернес на своей странице в Фейсбук.

Также городской голова заявил, что с 1 сентября 2018 года абсолютно все школы Харькова будут взяты под охрану за счет городского бюджета.

Также Геннадий Кернес сообщил, что в Харькове начнется реализация проекта "Безопасная школа", цель которого является установка видеонаблюдения во всех средних образовательных учреждениях Харькова.

До начала нового учебного года планируется установить камеры в самых крупных школах, в том числе и в той, в которой сегодня произошло ЧП.

До конца 2018 года более ста школ будут оборудованы системами видеонаблюдения, отметил мэр.

По словам мэра города, эти два решения были приняты задолго до сегодняшнего дня - еще в декабре 2017-го, когда депутаты горсовета голосовали за бюджет нынешнего года.

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