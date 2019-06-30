С 1 июля трамвай №26 на четыре дня изменит маршрут

1, 2, 3 и 4 июля с 9:00 до 18:00 движение трамваев по ул. Матюшенко, Журавлевскому спуску и ул. Веснина - на участке от ул. Шевченко до ул. Мироносицкой, будет запрещено.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией трамвайных путей.

В связи с этим трамвай №26 будет курсировать так: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк.