С 1 марта пополнить старые карточки метро будет невозможно

C 1 марта 2020 года в метрополитене будет прекращено пополнение старых пластиковых карт, пополнять можно будет только карты «E-ticket». Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Как сообщил сегодня, 22 января, заместитель Харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов, харьковчане, которые пополнили старые карты до этого срока, смогут ими пользоваться до 1 марта 2021 года. На станциях метро останутся турникеты для прохода по старым проездным.

«Деньги, зачисленные на эти карты, не «сгорят», и у людей будет год, чтобы использовать эти средства», - подчеркнул Евгений Водовозов.

Также он сообщил, что сейчас продолжается выдача новых проездных карт «E-ticket» гражданам льготных категорий. Одновременно из пользования выводятся старые карты льготников, выданные «ПриватБанком». С 1 марта все они будут отключены. До этого времени горожанам, имеющим право на льготу, необходимо обратиться в службы соцзащиты по месту жительства, для того чтобы получить новую карту «E-ticket».

В горсовете харьковчанам рекомендуют заблаговременно приобретать новые проездные карты «E-ticket», чтобы не создавать ажиотаж, и все могли комфортно пользоваться метрополитеном.