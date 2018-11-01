С 1 ноября на Харьковщине ввели строгий запрет на рыбалку в зимовальных ямах (перечень)

С сегодняшнего дня рыбакам Харьковщины строго запрещено ловить рыбу в зимовальных ямах.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, запрет будет действовать до конца зимнего периода, пока на водоемах не сойдет лед.

Рыбаков, которые будут рыбачить в запрещенных местах, будут штрафовать.

За вылов рыбы удочкой нарушителей оштрафуют на 170 гривен, рыболовной сеткой - от 340 до 680 гривен.

Кроме штрафа нарушителям придется оплачивать и нанесенный ущерб за каждую выловленную рыбу.

Вылов рыбы запрещен в следующих водоемах:

Печенежское водохранилище:

- акватория автомобильного моста через водохранилище в районе с. Старый Салтов;

- акватория Печенежской плотины.

Краснооскольское водохранилище:

- район Лозовского залива (участок по прежнему руслу реки Оскол перед заходом в Лозовскую залив) длиной 1 км и шириной 200 м;

- район Меловой горы, участок по прежнему руслу реки Оскол, длиной 500 м и шириной 200 м;

- акватория водохранилища у с. Комаровка, участок вдоль правого берега в районе бывшего русла реки Оскол длиной 700 м и шириной 150 м;

- акватория водохранилища в районе запрещенной 500-метровой зоны Краснооскольской плотины, правый берег водохранилища;

- участок 800 м вдоль правого берега по прежнему руслу реки Оскол, напротив базы «Голубая волна»;

- район с. Новоплатоновка, вблизи базы отдыха «Свет Шахтера»;

- участок длиной 400 м и шириной 200 м вдоль левого берега, вблизи села Лесная Стенка.

Другие водные объекты (запрещен вылов на участках у плотин):

- пруд на реке Березовка;

- Бидиливское водохранилище;

- Ковалевское водохранилище;

- пруд №1 в с. Черемушная, пруд № 2 в с. Черемушная;

- Верхне-Солоновское водохранилище;

- Кулиничевский ставок;

- пруд «Первомайский»;

- Ивано-Шейчинское водохранилище;

- Забродовское водохранилище;

- Александровское водохранилище;

- ставки №1 и №2 в селе Бахметовка;

- пруд «Растиня";

- пруд «Полковничьего», «Полковничьего-2», «Полковничьего-3»;

- пруд возле с. Троицкое;

- Муромское водохранилище;

- Травянское водохранилище;

- Вяловское водохранилище;

- пруд в левобережной балке г. Мокрый Мерчик;

- пруд в левобережной балке г. Мокрый Мерчик (около села Войтенки);

- пруд на реке Карамушина возле села Шевченково;

- пруд на реке Гнилица у села Старая Гнилица;

- пруд возле с. Петропавловка;

- пруд на реке Котельва;

- пруды на участках у плотин на р. Мерла;

- пруды в балке Вязов Яр;

- пруд в балке Волчий Яр;

- пруд в левобережной балке г. Старица;

- Уплатновское водохранилище;

- Забродовское водохранилище;

- Матвеевское водохранилище.

На реке Северский Донец:

- участки реки в районе с. Коробов Хутор, от моста до раздвоения реки у с. Сухая Гомольша;

- участок реки в районе села Нижний Бишкин в село Меловое.

Запрещен вылов водных биоресурсов в течение всего года:

- на участке реки Северский Донец от села Студенок до с. Каменка Изюмского района;

- на участке реки Оскол от устья до плотины Краснооскольской гидроэлектростанции.