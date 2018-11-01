С 1 ноября на Харьковщине ввели строгий запрет на рыбалку в зимовальных ямах (перечень)

С сегодняшнего дня рыбакам Харьковщины строго запрещено ловить рыбу в зимовальных ямах.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, запрет будет действовать до конца зимнего периода, пока на водоемах не сойдет лед.
Рыбаков, которые будут рыбачить в запрещенных местах, будут штрафовать.
За вылов рыбы удочкой нарушителей оштрафуют на 170 гривен, рыболовной сеткой - от 340 до 680 гривен.
Кроме штрафа нарушителям придется оплачивать и нанесенный ущерб за каждую выловленную рыбу.
Вылов рыбы запрещен в следующих водоемах:
Печенежское водохранилище:
- акватория автомобильного моста через водохранилище в районе с. Старый Салтов;
- акватория Печенежской плотины.
Краснооскольское водохранилище:
- район Лозовского залива (участок по прежнему руслу реки Оскол перед заходом в Лозовскую залив) длиной 1 км и шириной 200 м;
- район Меловой горы, участок по прежнему руслу реки Оскол, длиной 500 м и шириной 200 м;
- акватория водохранилища у с. Комаровка, участок вдоль правого берега в районе бывшего русла реки Оскол длиной 700 м и шириной 150 м;
- акватория водохранилища в районе запрещенной 500-метровой зоны Краснооскольской плотины, правый берег водохранилища;
- участок 800 м вдоль правого берега по прежнему руслу реки Оскол, напротив базы «Голубая волна»;
- район с. Новоплатоновка, вблизи базы отдыха «Свет Шахтера»;
- участок длиной 400 м и шириной 200 м вдоль левого берега, вблизи села Лесная Стенка.
Другие водные объекты (запрещен вылов на участках у плотин):
- пруд на реке Березовка;
- Бидиливское водохранилище;
- Ковалевское водохранилище;
- пруд №1 в с. Черемушная, пруд № 2 в с. Черемушная;
- Верхне-Солоновское водохранилище;
- Кулиничевский ставок;
- пруд «Первомайский»;
- Ивано-Шейчинское водохранилище;
- Забродовское водохранилище;
- Александровское водохранилище;
- ставки №1 и №2 в селе Бахметовка;
- пруд «Растиня";
- пруд «Полковничьего», «Полковничьего-2», «Полковничьего-3»;
- пруд возле с. Троицкое;
- Муромское водохранилище;
- Травянское водохранилище;
- Вяловское водохранилище;
- пруд в левобережной балке г. Мокрый Мерчик;
- пруд в левобережной балке г. Мокрый Мерчик (около села Войтенки);
- пруд на реке Карамушина возле села Шевченково;
- пруд на реке Гнилица у села Старая Гнилица;
- пруд возле с. Петропавловка;
- пруд на реке Котельва;
- пруды на участках у плотин на р. Мерла;
- пруды в балке Вязов Яр;
- пруд в балке Волчий Яр;
- пруд в левобережной балке г. Старица;
- Уплатновское водохранилище;
- Забродовское водохранилище;
- Матвеевское водохранилище.
На реке Северский Донец:
- участки реки в районе с. Коробов Хутор, от моста до раздвоения реки у с. Сухая Гомольша;
- участок реки в районе села Нижний Бишкин в село Меловое.
Запрещен вылов водных биоресурсов в течение всего года:
- на участке реки Северский Донец от села Студенок до с. Каменка Изюмского района;
- на участке реки Оскол от устья до плотины Краснооскольской гидроэлектростанции.