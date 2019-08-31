С 1 сентября пункты пропуска в районе ООС перейдут на новый режим работы

С 1 сентября КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе переходят на осенний график работы.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

"С 1 сентября контрольные пункты въезда – выезда в районе операции Объединенных сил переходят на осенний график работы. Пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30", - говорится в сообщении.

Как сообщается, по осеннему графику будут функционировать такие дорожные коридоры: "Стаханов – Золотое – Горный – Лисичанск" – КПВВ "Золотое"; "Горловка – Бахмут" – КПВВ "Майорское"; "Донецк – Курахово" – КПВВ "Марьинка"; "Донецк – Мариуполь (через Мариуполь)" – КПВВ "Новотроицкое"; "Новоазовск – Покровский – Талаковка – Мариуполь" – КПВВ "Гнутово" (с. Пищевик); "Станица Луганская – Счастье – Новоайдар" – КПВВ "Станица Луганская".

Отмечается, что сегодня все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме, пропускные операции осуществляются с 06:00 до 20:00.