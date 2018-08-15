С 1 сентября в Украине семья при рождении ребенка получит "пакет малыша" (список)

С 1 сентября семья при рождении ребенка получит набор из 25-ти необходимых вещей.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Кроме одежды и других важных для малыша вещей, пакет также будет содержать информационные материалы, которые помогут родителям в вопросах ухода за ребенком.

По поручению Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и на выполнение Постановления Кабинета министров от 20 июня 2018 г. № 512 «Некоторые вопросы реализации пилотного проекта по предоставлению при рождении ребенка единовременной натуральной помощи «пакет малыша», Министерство социальной политики Украины приняло приказ №1025 от 17.07.2018 «Некоторые вопросы предоставления единовременной натуральной помощи «пакет малыша» при рождении ребенка».

Этим приказом определен детализированный перечень детских товаров общей стоимостью до 5 тысяч гривень для комплектования единовременной натуральной помощи «Пакет малыша» при рождении ребенка.

Пакет малыша является безвозвратной адресной социальной помощью и будет выдаваться по одному на каждого ребенка, а получить его смогут мать, отец, родственники или патронатный воспитатель новорожденного ребенка.

Итак, уже с 1 сентября этого года украинские семьи при рождении ребенка получат набор из 25-ти необходимых вещей для новорожденных деток:

- подгузники одноразовые для новорожденных, от 2 до 5 кг, не меньше 94 штук в упаковке;

- салфетки влажные одноразовые для детей от 0 лет, гипоаллергенные, PH-нейтральные, без запаха, не менее 56 штук в упаковке;

- пеленка ситцевая, размер 80 x 95 см (допускается изменение размеров +/- 10 %);

- пеленка фланелевая, размер 90 x 110 см (допускается изменение размеров +/- 10 %);

- пеленка муслиновая, размер 70 x 70 см (допускается изменение размеров +/- 10 %);

- пеленка многоразовая непромокаемая, размер 60 х 80 см (допускается изменение размеров +/- 10 %);

- шапочка, стопроцентный хлопок, размер 0 - 3 месяца;

- шапочка, стопроцентный хлопок, размер 3 - 6 месяцев;

- боди с коротким рукавом: размер 50 - 56 см, размер 56 - 58 см;

- боди с длинным рукавом, трикотаж, стопроцентный хлопок: размер 50 - 56 см, размер 56 - 58 см;

- штаны-ползунки с закрытыми носочками, стопроцентный хлопок: размер 50 - 56 см, размер 56 - 58 см;

- человечки с длинным рукавом и штанишками: размер 50 - 56 см, размер 56 - 58 см;

- носки, доля хлопка в изделии - не менее 90 %, размер 0 - 3 месяца;

- термометр для воды;

- термометр для тела электронный, с резиновым наконечником;

- ножницы маникюрные детские с тупыми наконечниками (безопасные), изготовленные из нержавеющей медицинской стали;

- прокладки для лактации, не менее 60 штук в упаковке;

- одеяло теплое/демисезонное, наполнитель - стопроцентный хлопок, внешняя ткань - также стопроцентный хлопок, размер 90 x 120 см (допускается изменение размеров +/- 10%);

- плед-одеяло, 100 % трикотаж, хлопок, размер 60 x 80 см (допускается изменение размеров +/- 10 %);

- матрас, состав по международным нормам, размер 42 x 70, размер матраса (периметр) должен совпадать с размером (периметром) дна коробки-колыбели;

- полотенце махровое для купания с уголком, размер 100 x 100 см (допускается изменение размеров +/- 10 %), произведенное из натурального материала;

- игрушка-погремушка развивающая, изготовленная из пластика с сертификатом, который позволяет использование детских игрушек, без мелких деталей;

- крем с содержанием ланолина 100 %;

- жидкое мыло-шампунь детский с дозатором, универсальное, от 0 лет, без парабенов, гипоаллергенное, без запаха, 500 мл;

Весь комплект должен быть упакован в коробку-колыбель из прочного картона, размер 43×70×27 см. Указанная коробка изготавливается из прочного гофрокартона с кашировкой и полноцветной печатью на дно и крышку коробки. А для укрепления конструкции в дно и боковые стенки должны быть добавлены отдельные вставки.

"Пакет малыша" будет предоставляться каждой семье при выписке из родильного дома.

Он поддержит материально и информационно и станет серьезной помощью, в первую очередь, тем семьям, которые из-за сложного материального положения не могут приобрести новорожденному ребенку качественные предметы ухода и одежды.