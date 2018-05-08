С 11 мая движение по части улицы Клочковской временно запретят

С 8:00 11 мая до 20:00 19 мая движение транспорта по ул. Клочковской - на участке от Бурсацкого спуска до ул. Ботанической – будет запрещено.
Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом улицы.
Объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам - ул. Пискуновской и Рогатинскому проезду.
Автобус №305э на время работ будет объезжать указанный участок так: ул. Клочковская - ул. Пискуновская - проезд Рогатинский - ул. Клочковская и далее по маршруту.