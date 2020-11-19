С 20 ноября оплатить банковской картой проезд в харьковском метро можно будет еще на трех станциях

Оплатить банковской картой проезд в харьковском метрополитене с 20 ноября можно будет еще на трех станциях.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Так, турникеты для бесконтактной оплаты проезда заработают завтра на станциях метро «Университет», «Спортивная» и «Завод имени Малышева».

Как уточнили в Департаменте цифровой трансформации, аппараты для оплаты проезда банковской картой будут установлены в вестибюле №1 на станции метро «Университет», в вестибюле №1 на станции «Спортивная» и в вестибюле №2 на станции метро «Завод имени Малышева».

Система оплаты проезда в Харьковском метрополитене банковскими картами начала работать в сентябре. Турникеты для бесконтактной оплаты проезда уже есть на станциях метро «Госпром», «Метростроителей», «Архитектора Бекетова», «23 Августа» и «Ботанический сад».

Как отметили в горсовете, в течение четырех месяцев планируется установить по одному такому аппарату на всех станциях.

