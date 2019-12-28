С 2020 года ранняя диагностика онкозаболеваний станет бесплатной для украинцев: что для этого надо

Национальная служба здравоохранения Украины оплатит больницам услуги ранней диагностики новообразований для жителей страны.

Для обследования необходимо будет получить направление от семейного врача или другого врача-куратора.

По уверениям медиков, инструментальные исследования для ранней диагностики новообразований - маммография, гистероскопия, эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия, цистоскопия и бронхоскопия - определены приоритетными услугами и будут для украницев бесплатными.

«На это в программе медицинских гарантий, которая в полном объеме заработает в 2020 году, выделено около миллиарда гривен», - говорится в сообщении.

В НСЗУ уточняют, что на инструментальные исследования для ранней диагностики новообразований необходимо обязательно иметь направление от семейного врача или другого врача-куратора.

Основанием для проведения бесплатных инструментальных исследований является и возраст пациента.

Маммография назначается не всем, а только женщинам от 40 лет и старше, гистероскопия - от 50 лет и старше. Эзофагогастродуоденоскопия, цистоскопия, бронхоскопия - для пациентов от 50 лет и старше, колоноскопия - от 40 лет и старше.

«Гистологические исследования тоже входят в стоимость, то есть будут бесплатными для пациента. Все обследования будут проводиться с соблюдением стандартов обезболивания», - объяснили в службе здравоохранения.