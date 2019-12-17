С 2021 года сертификаты ВНО по математике чаще будут требовать при поступлении в ВУЗы

Вместе с введением обязательного Внешнего независимого оценивания по математике для выпускников школ с 2021 года, тестирование по математике будет более нужным и при поступлении, сообщил директор Директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров.

"В 2021 году в перечне конкурсных предметов для поступления в учреждения высшего образования станет больше математики. Увеличится перечень специальностей, для поступления на которые необходим сертификат ВНО по математике", - рассказал Шаров.

Как отметили в Украинском центре оценивания качества образования, где готовятся тесты ЗНО, с 2021 года тест по математике будет двух уровней: стандарт и углубленный.

Первый будут сдавать те ученики, которым не нужна математика для поступления, второй – те, кто планирует использовать сертификаты ВНО по математике для того, чтобы стать студентом.

Легкий тест, уровня стандарта, выпускники будут писать 150 минут, более сложный - 210. Отличаются тесты и количеством заданий: в стандартном их будет 28, а углубленном -34.

В Украинском центре оценивания качества образования уже показали, как будут выглядеть задания на ВНО по математике в 2021 году обоих уровней. Так, стандартная версия теста действительно меньше, чем углубленная.

Еще в апреле тогдашний министр образования и науки Лилия Гриневич сообщила о том, что выпускники украинских школ с 2021 года будут сдавать обязательный экзамен по математике, а история Украины и иностранный язык будут предметами по выбору. Гриневич отметила, что решение обусловлено тем, что базовые математические навыки необходимы каждому человеку. При этом она подчеркнула, что все страны, которые хотят усилить свой инновационный потенциал, вводят обязательный экзамен по математике.