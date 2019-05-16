С 21 мая стартует ВНО: нововведения в правилах для участников

С 21 мая по 13 июня в Украине пройдет Внешнее независимое оценивание.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Для участия в ВНО зарегистрированы 21228 участников из Харьковской области.

Из них более 11 000 - это выпускники школ.

Для проведения Внешнего независимого оценивания созданы 7 округов для проведения ВНО по украинскому языку, 6 округов - по математике.

Все остальные пройдут в Харькове.

Всего в Харьковской области будет работать 27 пунктов проведения ВНО.

Как рассказали в ХОГА, в этом году для участников тестирования будут усилены технические ограничения.

Так, если в прошлом году участник ВНО мог зайти в аудиторию и сдать телефон, положив его на парту, то в этом году он уже не имеет права заходить с телефоном даже на территорию школы. Это - новвовведение в правилах, отметили в ХОГА.