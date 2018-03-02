С 25 ноября из Харькова будет летать самолет в Вену

02 марта 2018 г. 14:54
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На базе лоукостера Wizz Air  в Вене будут использованы два дополнительных самолета А321. Всего будут открыты рейсы в девять новых городов, включая Харьков.

Об этом говорится на официальной странице компании в Facebook.

«Наша венская сеть будет включать девять новых маршрутов!  Ницца, Рейкьявик, Катания, Милан Malpensa, Лиссабон, Мадрид, Мальмё, Стокгольм  и Харьков будут доступны из австрийской столицы», - сообщили в компании.

Полеты будут выполняться два раза в неделю по средам и воскресеньям, а 29 марта 2019 года рейсы будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам. Об этом написала глава ХОГА Юлия Светличная на своей странице в Фейсбук.

Стоимость билетов на рейсы Харьков-Вена планируется от 30 евро в одну сторону.

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