С 26 октября увеличат штрафы за парковку на местах для инвалидов

25 октября 2017 г. 16:50
Источник: РБК-Украина
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С 26 октября штраф будет увеличен на 60-100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

В Украине с четверга, 26 октября, ужесточат ответственность за парковку в местах для инвалидов. Об этом  во время пресс-конференции заявил глава Национальной полиции Сергей Князев.

"Для Национальной полиции будет большая честь быстро воплотить в жизнь нормы закона, устранить все препятствия, потому что мы подготовились силами Патрульной полиции и полиции превенции нашего государства. Но есть еще большой пласт работы по реализации механизмов этого закона с целью изменения движения транспорта, установки дорожных знаков, определения мест парковки для определенной категории участников дорожного движения", – заявил Князев.

Как известно, 26 октября вступает в силу закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» относительно усиления ответственности за парковку, остановку, стоянку транспортных средств на местах, предназначенных  для лиц с инвалидностью.

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