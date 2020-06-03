С 5 июня в Украине будет очередное ослабление карантина

03 июня 2020 г. 19:19
Источник: РБК-Украина
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Кабинет министров Украины опубликовал решение о новом ослаблении карантина с 5 июня. Документ среди прочего разрешает возобновить внутренние перелеты и отменяет обязательную самоизоляцию украинцев старше 60 лет. Соответствующее постановление опубликовано на правительственном портале.

В частности, разрешаются перевозки в легковых авто до пяти человек с водителем включительно (без учета детей до 14 лет). Ограничения не распространяются на членов одной семьи.

Также урегулирован вопрос ужесточения карантина в регионах, которые не отвечают критериям ослабления. В частности, если регион не соответствует им в течение трех дней подряд, местная комиссия по чрезвычайным ситуациям должна срочно собраться и на свое усмотрение отменить смягчение противоэпидемических мер.

Разрешаются богослужения в храмах при условии соблюдения дистанции не менее 1,5 метра между прихожанами и не более одного человека на 5 кв. метров.

Кроме того, с 5 июня разрешается:

  • внутренние перелеты;
  • работа ресторанов (с соблюдением ограничений по дистанции между местами для посетителей);
  • украинцам старше 60 лет не соблюдать обязательства по самоизоляции.

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