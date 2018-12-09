С банковской карты жительницы Харьковской области мошенники украли 20000 гривен

51-летняя жительница села Шевелевка Балаклейского района стала жертвой мошенников, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Утром женщине позвонил неизвестный и, представившись работником службы безопасности банка, сообщил, что с банковской карты женщины кто-то пытался снять деньги, поэтому банк ее заблокировал.

Далее мужчина сказал, что для того, чтобы разблокировать карту, женщина должна назвать пин-код и уточнить некоторые данные.

Женщина, не раздумывая, назвала всю конфиденциальную информацию.

Псевдоработник, пообещав позвонить и сообщить об изменении защиты, положил трубку. Звонка потерпевшая так и не дождалась, а вскоре получила сообщение, что с ее счета снято около 20 000 гривен.

По данному факту правоохранителями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 3 лет лишения свободы.

В полиции рассказали, что, несмотря на многочисленные предостережения, люди продолжают пренебрегать элементарными правилами безопасности.

Правоохранители напоминают, что любой банк, звоня к клиенту, никогда не будет уточнять какие-либо данные по карте. Любые уточняющие вопросы или сообщения о том, что для проведения платежа нужны имя пользователя, пароль, означает, что клиент банка имеет дело с мошенниками. Если же пользователь банковской карты все-таки выдал конфиденциальную информацию, нужно сразу же заблокировать карту, позвонив в банк.

Тем, кто занимается продажами в интернет-сети, правоохранители рекомендуют открыть отдельную карту для расчетов, установив также лимит для снятия средств со счета.