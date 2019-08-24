С барабанщиком, розами и митингом у памятника Шевченко. Как прошел марш Независимости в Харькове

Барабанщик во главе колонны, военные с розами в руках и файера в честь погибших воинов. В Харькове впервые прошел марш Независимости.

Он собрал почти тысячу участников. Среди них – бывшие и нынешние участники боевых действий, ветераны, активисты.

Участники марша держали национальные и красно-черные стяги в руках, идя по главной улице города, они скандировали: "Слава Украине! Героям слава!", "Смерть кремлевским оккупантам" и прославляли борцов за независимость Украины.

За маршем наблюдали сотни харьковчан, кричали участникам «дякую», девушки дарили розы. Дойдя до памятника Шевченко, участники провели небольшой митинг, спели гимн Украины, и в конце, чтобы почтить память погибших воинов, зажгли файера.