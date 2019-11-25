С декабря КПВВ на Донбассе перейдут на зимний график работы

25 ноября 2019 г. 13:24
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С 1 декабря контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в Донбассе будут работать по графику зимнего периода.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"Сообщаем, что согласно приказу Командующего объединенных сил, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил с 1 декабря 2019 года переходят на график зимнего периода. Контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 08.00 до 17.00", - говорится в сообщении.

Как отмечается, осенью линию разграничения пересекли более 3,2 миллиона человек и 389 тысяч транспортных средств.

Напомним, с 9 по 11 ноября на Донбассе проходило разведение войск в районе Богдановки и Петровского

С 29 по 31 октября продолжалось разведение в районе Золотого на Луганщине

 

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