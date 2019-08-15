С десяток молодых парней в балаклавах снова сделали проезд к пляжу на Безлюдовке бесплатным

- Шо ты снимаешь, с*ка? Ты заплатил за въезд? - Кто ты такой? - А ты кто? - В *** себе засунь, понял? Выйди. Тебе *** развалят сука, ты понял. Выйди. Выйди ***, ты один ***. Выйди

Так закончился проезд платного шлагбаума на пляж в Безлюдовке. Мужчина всего лишь хотел воспользоваться своим законным правом беспрепятственного доступа к воде. Но охранникам что дежурят у шлагбаума и каким-то неизвестным агрессивным лицам это не понравилось. Проехать удалось лишь с помощью полиции.

Георгий Тарасенко, голова ОО «Фрайкор»

Чергового відвідувача така бидло охорона посилала, поводилася з ним в край погано. Виказувала наругу над державною символікою, там над гербом над конституцією над прапором. Казала, що вона вже не актуальна, що вона не має виконуватись. ну, хлопці не змогли вони там всі ветерани АТО не могли зостатись осторонь цієї ситуації.

Для активистов "Фрайкора", рассказывает их голова - это событие стало последней каплей. Поэтому с десяток молодых парней приехали на Безлюдовку, разбили шлагбаум, сорвали дощечки с информацией о платном проезде и установили флаг Украины, который охранник этого проезда назвал не актуальным днями ранее. По словам Георгия Тарасенко, вообще они не занимаются демонтажем незаконных построек, впрочем, здесь арендаторы пляжа, по словам мужчины, ведут явно незаконную деятельность.

Георгий Тарасенко, голова ОО «Фрайкор»

Постійно відбуваються якісь провокації, бійки, цей шлагбаум завалюють. Навіть зараз цей шлагбаум не є законним. Не зважаючи на те, що там є видимість законності з тим, що вони підписали договір з якимось комунальним підприємством, який обслуговує це. За нашою інформацією це не є дійсним. Договір цей недійсний і податки там ніякі не сплачуються і це реально можна сказати чорна схема.

Валерий Новосельцев, местный депутат

Это их банда, это одна банда, вот они че начудили. А теперь народ страдает, они вообще хотели даже местным, чтобы местные, заезжали и тоже платили. Я говорю, да не будет такого дела. Тут попалят всё. Раз им поломали. Повесили там табличку, шо местные там чернобыльцы по льготам бесплатно они ж не хотели пускать тоже.

Председатель Безлюдовского поселкового совета едва узнав, что приехали журналисты, закончил прием граждан и бросился к своей машине.

- Це ви попали не по тому адресу. - Як це? Це ж на вашій території знаходиться. - На нашій території там есть орендатор. Есть такий "Постачальник". - І що це за "Постачальник"? - "Постачальник" він на Григоровському шосе, 52. - Все ж таки якісь кошти з нього йдуть до вашого бюджету? - Оренда. Да.

А вот директор данного коммунального предприятия рассказал, что когда в 2016 году снесли шлагбаум и пляж был завален мусором, к ним обратилась сельский совет и Октябрьский лесхоз с просьбой принять участие в совместном пользовании и содержании территории. Сейчас же средства за въезд, а именно полсотни гривен, берут со всех кроме местных жителей и льготных категорий. Это позволяет платить зарплату персоналу, который поддерживает пляж в чистоте. Действиями молодых людей в балаклавах Сергей Сколота, говорит, возмущен. Уверяет налоги они платят, и даже определенные средства идут в местный бюджет и другие.

Сергей Сколоту, директор КП "Постачальник" по телефону

Там чітко видно як люди ходять з автоматами по території, ну які це громадські активісти. тому я думаю, що це збройний напад на нас і люди дуже налякані, дуже налякані і тому ми декілька днів працювати не будемо. А потім не знаю. Будемо розмовляти з керівництвом. Як там далі буде. Справа в тому, що без грошей ніхто ж ви знаєте ні мусор не вивезе, ні сміття не прибере.

Нанесенный ущерб предприятие пока подсчитывает, а шлагбаум планируют все же восстановить, ведь местные уже, говорят в администрации, выразили свое недовольство.

Владимир Савченко, охранник

Вчера в 22 часа вышли местные люди и потребовали запретить доступ харьковчан сюда на отдых. Чтобы не было мусорной свалки. Чтобы не получилось, то что получится у нас наверное после этих выходных.

Те, кто сегодня приехал отдохнуть, удивленно проезжали мимо поста, на котором никого не было. Говорят, уже привыкли, впрочем, по поводу оплаты за проезд мысли харьковчан разделились.

Виталий

Ні безплатно конешно краще, звичайно краще ніж платно. Але ж прибрано, гарно.

Виталий

Потому что это вода, это должны люди свободный доступ иметь к этому. Это не должно быть платно.

Николай

Ну, если люди вкладывают деньги, облагораживают то почему бы и нет.

По данному факту правоохранителями открыто уголовное производство по статье умышленного уничтожения или повреждения имущества, если вина молодых докажут им грозит до трех лет за решеткой.