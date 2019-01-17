С детьми раненого харьковского полицейского работают психологи, - Вячеслав Аброськин

С детьми офицера полиции, получившего тяжелые ранения при нападении на него двух преступников, работают психологи и психиатры.

Об этом сообщил замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Фейсбук.

«Сегодня утром в Харькове вместе с руководителем Департамента уголовного розыска Сергеем Тихоновым встретились с семьей нашего офицера, на которого вчера было совершено нападение.

Кстати, маленькие дети до сих пор находятся под сильным психологическим воздействием от того, как увидели своего отца после нападения», - написал полицейский.

Также Аброськин попросил журналистов не беспокоить семью раненого офицера.

Напомним, вчера на улице Краснодарской в Харькове двое неизвестных напали на полицейского, избили его и ранили из оружия в область головы и шеи.

Пострадавшего доставили в больницу, где прооперировали и подключили к аппарату искусственного дыхания.

Сейчас его состояние, по оценкам врачей, стабильно тяжелое.