С метлой в руках: как злостные неплательщики алиментов отрабатывают долги?

Дмитрий убирает в одном из парков города, таким образом мужчина пытается отработать хоть какую-то часть алиментов, которые не платил своей шестилетней дочери последние полгода. Причиной уверяет Дмитрий, был недостаток денег даже на пропитание, потому что с работой не складывалось.

Дмитрий, 23 года

Мало было денег потому, что мало хватало и на жизнь. Месяц и прожить надо было и поэтому у меня просто копился долг и какие-то мелочи я помогал как мог, ну очень мало.

Такое безразличие к собственному ребенку, наказывают в суде - общественными работами. Человек не знает, сколько ему платят, ведь коммунальные предприятия, на которые он работает, перечисляют средства сразу исполнительной службе. Поработать за небольшой промежуток времени пришлось на различных объектах.

Дмитрий, 23 года

Убирали территорию много, красили лавочки, парковую территорию, помогали бордюры ложить, мелочи многие. Буду платить алименты, официально уже почти нашел в трудоустройстве работу по своей специальности и рассчитываю полноценно работать и не зависеть от пробации.

Суд по словам начальницы Киевского районного отдела филиала Госучреждения «Центр пробации" Виктории Вихляевой назначает от 120 до 360 часов общественно-полезных работ.

Виктория Вихляева, нач. Киевского районного отдела филиала Госучреждения «Центр пробации"

З двадцять п’ятого десятого він почав відпрацьовувати і 16 листопада він закінчить відпрацювання йому призначено 120 годин він відпрацьовує шість годин кожен день.

Лица, совершившие административных правонарушениях, могут отрабатывать наказание в шести коммунальных предприятиях - благоустройство, тепловые сети, водоканал, зеленстрой, центр реинтеграции бездомных и КП "Ритуал". По словам Виктории в течении 2019 на счета исполнительной службы было перечислено более 430 тысяч гривен. А вот Вадим ходит в «Центр пробации» после того, как совершил кражу и суд перенаправил его в орган пробации в Киевском районе. Парень желает скрыть свое лицо, ведь начал новую жизнь без криминала и уже официально работает поваром.

Вадим, 22 года

Пять лет лишения свободы, это если не вернуть краденное имущество, мы вернули всё, потерпевший не имел к нам претензий, лояльно отнесся к нам, и мы ему возместили всё этим и нам дали три года условно. хожу отмечаюсь три раза в месяц к своему инспектору.

По словам начальницы филиала Госучреждения «Центр пробации" в Харьковской области Марины Гричанюк работа их специалистов прежде всего направлена ​​на личность, гражданина, который оступился, из-за проблем в семье, или каких-то других жизненных проблем. Их пытаются исправить с помощью психологов, мотиваторов и нового окружения.

Марина Гричанюк, нач. филиала Госучреждения «Центр пробации" в Харьковской обл.

Ми виконуємо соціально виховні заходи з засудженими особами, готуємо характеризуючи інформацію до суду на деяких осіб та виконуємо деякі види адміністративних стягнень. Протягом року, приблизно по обліках проходить близько семи тисяч осіб.

Всего в Харькове и области функционирует тридцать семь подразделений по вопросам пробации, и по словам руководства, везде нужны волонтеры, которые хотят менять жизнь людей к лучшему.