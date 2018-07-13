С мяча начинается путь к мечте. В Харькове открыли новую спортплощадку для поклонников футбола

Полностью обновлено покрытие, установлены ворота и нарисована разметка. Появления удобной спортплощадки жители Салтовки ждали уже давно - теперь, говорят дворовые футболисты, смогут играть здесь каждый день.

Богдан, 14 лет:

Я буду приходить каждый день, чтобы улучшать свои навыки футбола. чтобы играть с другими людьми, веселиться.

В востороге от нового поля не только дети, но и взрослые. Известный футболист Сергей Кандауров рассказывает, в детстве о таких условиях мог только мечтать.

Сергей Кандауров, экс-игрок "Металиста"и "Бенфики":

Играли или на асфальте, или в то же грязюке, когда дождь пойдет. А здесь детям - шикарные условия, и ворота, и мячики, и сетка есть.

Обновлени дворовых площадок - основная цель Всеукраинской социальной акции "Передай пас", инициатором которой стала компания Mastercard. В рамках проекта планируют оборудовать 14 площадок в 12 городах Украины.

Татьяна Луценко, менеджер маркетинговых программ Mastercard в Украине:

Стан наших дворових майданчиків, якщо взяти загалом зріз по Україні, він залишає бажати кращого. Саме тому ми стартували із цією всеукраїнською ініціативою. Ну і для нас це також органічна територія. Оскільки компанія є спонсором Ліги Чемпіонів вже більше, як 25 років.

Новая спортплощадка в Харькове одна из самых больших - 924 квадратных метра. Обновили ее в партнерстве с Креди Агриколь Банком.

Анастасия Васильева, начальник управления маркетинга Креди Агриколь Банк:

Це така підтримка і допомога молоді, грати і вести спортивний спосіб життя і ми сподіваємось, що на одному з таких майданчиків, а може і на декількох зросте майбутня зірка українського футболу, а може навіть світового.

Кроме того, на этой площадке смогут заниматься спортом не только футбольные, но и баскетбольные фанаты.