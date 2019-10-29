С начала года более полутора тысяч жителей Харьковщины подписали военный контракт

Более сотни контрактников с Харьковщины отправились сегодня в учебные центры и воинские части. В военкомате говорят - стало больше женщин, которые подписали военный контракт. Это из-за того, что в этом году перечень военных специальностей для них увеличился.
У меня муж с 16 года служит, боевой медик. Надоело в окошко выглядывать
Военную форму Ольга Бунчикова наденет вслед за мужем, тот служит третий год, и сыном-курсантом, будущим военным геодезистом. Говорит: трудности военной службы не пугают. Будет учиться на санитарку-стрелка. О ситуации на фронте знает от мужа.
Ольга Бунчикова, контрактница
Когда он на Бутовке, например, был, там такой сильный обстрел был, что я вот так телефон от уха отрывала. Он, с одной стороны, меня нервировать не хочет, а с другой стороны - куда денешься. Я прошу перезвонить. Получается невовремя. Когда уже нервишки не выдерживают, думаю - если и я с ним служить буду, мне может немного легче будет
Ольга - одна из более полутора сотен жительниц Харьковщины, которые в этом году подписали военный контракт. В областном военкомате прогнозируют - женщин -контрактниц станет больше, чем в прошлом году. Ведь увеличился перечень военных специальностей, по которым они могут служить.
Юрий Калгушкин, областной военный комиссар
Вони бажають проходити, і вже це можливо по керівних документах Генштабу Збройних сил України, командування Сухопутних військ на посадах, які до цього вважались чоловічими. Це посади членів екіпажу танку, БМП, БТР. Такі – бойові - посади.
Сегодня в учебные центры и в военные части отправляют более сотни контрактников с Харьковщины. Психологическому состоянию будущих армейцев - особое внимание. Специально разработанные тесты должны определить черты, которые могут повлиять на выполнение служебных обязанностей.
Николай Шарый, заместитель областного военного комиссара
Це стурбованість , рівень тривожності, інтелектуальні здібності для навчання. Соціалізація важлива, тому що він працює в колективі з такими ж, як він, військовослужбовцями. Якщо вони потім будуть проходити навчання на сержантів, це може вплинути. Бо вони повинні керувати людьми
По данным военкомата, больше всего контрактники хотят служить в десантно-штурмовых войсках и в морской пехоте.
Вадим Бакланов - командир подразделения в двадцать пятой Отдельной воздушно-десантной бригаде. Сейчас бригада на месте постоянной дислокации на Днепропетровщине, до этого более полугода выполняла задачи в зоне Операции объединенных сил. Рассказывает, какие специалисты сейчас нужны.
Вадим Бакланов, командир подразделения
Ну, водители, в основном. Механики-водители на гусеничную технику . Наводчики. Ну, это основные специальности, которых дефицит. Хорошего специалиста трудно найти.
С начала года ряды украинской армии пополнили более полутора тысяч контрактников с Харьковщины.
Юрий Калгушкин, областной военный комиссар
Комплектуємо, в першу чергу, військові частини оперативного командування Схід і частини десантно-штурмових військ. Є такий напрямок, будемо казати , що ті військовозобов’язані, які мають статус Учасника бойових дій, проходили і виконували завдання в зоні АТО, ООС, вони бажають проходити службу в тих частинах, які найближчим часом плануються для ротації і виконання бойових завдань в зону ООС
По словам Юрия Калгушкина, денежное обеспечение контрактников - по меньшей мере, десять тысяч гривен ежемесячно.